Konya'da otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Erkan Üçler İdaresindeki 06 KB 321 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Değirmenözü Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Hatice (70), Meliha (67), Nafiye (44) ve Safiye Üçler (42) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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