Otomobil, karlı yolda şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika

Otomobil, karlı yolda şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi, yaralandı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi, yaralandı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Kaymakçı (34) yönetimindeki 42 BL 770 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Kaymakçı ve araçta bulunan Mehmet Yarım (54), Ekrem Yarım (26), Hacer Yarım (57) ve Önder Kaya (36) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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