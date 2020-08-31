Konya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

- Konya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Seydişehir- Antalya Karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu M.A.E. idaresindeki 42 MC 194 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Seydişehir girişinde bulunan polis uygulama noktası civarında yaklaşık 3 metre derinlikteki şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan İ.M. ve A.A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla şarampolden çıkarılan yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.