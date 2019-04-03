Son Dakika Haberleri: Konya'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Konya'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

1 saat önce

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Konya'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Konya'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Karapınar Ereğli karayolunun 9. kilometresi Kesmez mevkisinde meydana geldi. Karapınar istikametinden Ereğli yönüne seyir halinde olan Murat Çakır idaresindeki 35 PY 485 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanarak takla attı. Kaza ihbarı üzerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri kaza mahalline sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Süreyya Akgüç olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü Murat Çakır ve araçta bulunan eşi Berivan ile çocukları Ahmet ve Osman Çakır kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Ereğli ve Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Süreyya Akgüç'ün cenazesi ise Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:14 Kaynak: İHA

Karapınar, Konya, 3. Sayfa
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