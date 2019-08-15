Konya'da otomobil takla attı: 2 yaralı
1 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
'nın Kulu
ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 21.45'te Karapınar
Mahallesi kum ocakları yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal A. (19) idaresindeki 42 GA 082 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tarlaya giren otomobil takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Zekeriya K. (29) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Bilal A.'nın boynunda kırık ve beyin kanaması olduğunun tespit edilmesi üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü! Aşırı sürat yapan ehliyetsiz sürücü, yaşlı adamı canından ediyordu Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı