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Konya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.45'te Karapınar Mahallesi kum ocakları yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal A. (19) idaresindeki 42 GA 082 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tarlaya giren otomobil takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Zekeriya K. (29) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Bilal A.'nın boynunda kırık ve beyin kanaması olduğunun tespit edilmesi üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
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