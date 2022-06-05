Konya'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Konya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

05.06.2022 23:15
Konya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Antalya karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ö. (21) idaresindeki 42 B 0385 plakalı otomobil, Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halinde iken Güldibi mevkisi yakınlarında yağış sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Takla atarak şarampole devrilen aracın sürücüsü D.Ö. ve araçta bulunan M.Ç. (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KONYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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