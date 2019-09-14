Son Dakika Haberleri: Konya'da otomobil takla attı: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Konya'da otomobil takla attı: 3 yaralı

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil takla attı: 3 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Ereğli Karaman karayolu üzeri ilçeye bağlı Karaburun Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 42 ANC 13 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında bulunan beton sulama kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.B. ile araçta bulunan M.B. ve H.B. ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından araç olay yerinden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Önce bariyerlere sonra başka bir otomobile çarptı: 5 yaralı
İzmir'de feci kaza! Otomobil, çöp kamyonunun altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı Şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, kazada hayatını kaybetti 80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışan zanlı tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 13:16:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da otomobil takla attı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]