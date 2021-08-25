Konya'da otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

Konya'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Akşehir-Yunak karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 06 AB 3809 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanarak takla attı. Araçta bulunan Şevket D., Vahide D., Döndü Y. ve Ercan isimli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

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