Son Dakika Haberleri: Konya'da otomobil takla attı: 5 yaralı
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Konya'da otomobil takla attı: 5 yaralı

39 dakika önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil takla attı: 5 yaralı, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Karapınar Ereğli Karayolunun 17. kilometresi Kesmez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. idaresinde ki 45 MN 680 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsüyle birlikte araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Karapınar, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
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