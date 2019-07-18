Son Dakika Haberleri: Konya'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Konya'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

3 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı, System.String[]
Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yunak- Akşehir Karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza K. idaresindeki 42 U 9654 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil yol kenarındaki tarlada durabildi. Kazada sürücü Ali Rıza K. ile araçta bulunan Refik G. ve Emin D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Yunak, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki araç kafa kafaya çarpıştı! 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı Arkadaşını tüfekle başından vurarak öldüren katil zanlısı, olay sonrası düğüne gittiğini söyledi Düğünde rastgele ateşlenen silah gelini yaraladı Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü! O anlar saniye saniye görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 16:13:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]