Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Sağ (27) idaresindeki 42 CDR 52 plakalı otomobil, Yeni İstanbul Caddesi'nde, önünde seyreden Metin Ş'nin (36) kullandığı 03 ET 430 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü Sağ ve araçtaki Gülsüm Sude Altınsoy, polis ve sağlık ekipleri ile vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tır şoförü ifadesi alınmak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.