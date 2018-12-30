Konya'da Otomobil Tıra Çarptı: 1 Yaralı
13 dakika önce
Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Konya
'nın Karapınar
ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ereğli
- Karapınar Karayolu üzeri Karapınar ilçesine bağlı Akören
mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G, idaresindeki 35 KF 7772 plakalı otomobil buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak seyir halindeki M.K. idaresindeki 70 FU 389 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan N.G. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı N.G, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:36 Kaynak: İHA
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