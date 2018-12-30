Son Dakika Haberleri: Konya'da Otomobil Tıra Çarptı: 1 Yaralı

Konya'da Otomobil Tıra Çarptı: 1 Yaralı

13 dakika önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya'da Otomobil Tıra Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli - Karapınar Karayolu üzeri Karapınar ilçesine bağlı Akören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G, idaresindeki 35 KF 7772 plakalı otomobil buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak seyir halindeki M.K. idaresindeki 70 FU 389 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan N.G. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı N.G, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:36 Kaynak: İHA

Karapınar, Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü Ağabeyini Boğazından Defalarca Bıçaklayarak Öldürdükten Sonra Tuvalete Gömen Caninin İfadesi Ortaya Çıktı

Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Büyükyazı Yaşamını Yitirdi 7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 22:49:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Otomobil Tıra Çarptı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]