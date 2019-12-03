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Konya'da otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

7 saat önce

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ahmet Çiftçi (30) yönetimindeki 63 SA 931 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Köytolu Mahallesi yakınlarında, aynı yönde seyreden Mustafa Ş. (21) idaresindeki 42 S 5703 plakalı traktöre bağlı römorka arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsünün babası Mahmut (68) ile annesi Fatma Çiftçi (58) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Çiftçi ve iki çocuğu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı, traktör sürücüsü gözaltına alındı.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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