Konya'da Otomobil Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı
1 saat önce
Konya'nın Akören ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Konya
'nın Akören
ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Gündüz
yönetimindeki 42 BL 519 plakalı otomobil, Kayasu
Mahallesi'nde, Ramazan B. idaresindeki traktörle çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Nazmiye Gündüz hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi, Akören Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktörün sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:04 Kaynak: AA
Şüpheli Kadından 1 Yıl Sonra Gelen Yasak Aşk İtirafı: Eşim, Dayısıyla İlişkim Olduğunu Öğrenince Öldürdü
Murat Bardakçı: 8 Selçuklu Hükümdarının Kemiklerini Köpeklere Kaptırdık!
Evsiz Adam, Apartmanın Önünde Oturur Halde Ölü Bulundu
Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi