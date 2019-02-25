Son Dakika Haberleri: Konya'da Otomobil Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Konya'da Otomobil Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

1 saat önce

Konya'nın Akören ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Konya'da Otomobil Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Akören ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Gündüz yönetimindeki 42 BL 519 plakalı otomobil, Kayasu Mahallesi'nde, Ramazan B. idaresindeki traktörle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Nazmiye Gündüz hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi, Akören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktörün sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:04 Kaynak: AA

Akören, Konya, Güncel
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