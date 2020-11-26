Otomobil tramvay yoluna takla attı - Son Dakika

Otomobil tramvay yoluna takla attı

KONYA - Konya'da kontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna takla attı. Otomobilde bulunan iki kardeş kazayı yara almadan atlatırken, tramvay seferleri bir süre aksadı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Emniyet Kavşağı'ndan Sille Kavşağı istikametine seyir halinde olan M.G. idaresindeki 61 LJ 635 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün sollama yapmak istediği sırada kontrolden çıkarak tramvay yoluna takla attı. Kazada, otomobil tramvay yolunda ters dönerken, sürücü ve araçta bulunan kardeşi M.G. kazayı yara almadan atlattı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle tramvay seferleri de bir süre aksadı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ve kardeşi iyi olduklarını belirterek, kaza yerinde aracın kaldırılmasını bekledi. Tramvay yolundaki otomobil çekici marifetiyle raylardan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.