Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Aksaray kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Aksaray'dan Konya yönüne giden Şeref Işık yönetimindeki B TC 322 yabancı plakalı otomobil, refüj aralığından 'U' dönüşü yapan Erol Gökçil yönetimindeki 42 CSB 23 plakalı TIR'ın dorsesine çarpıp, takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Şeref Işık ile yanındaki Ayten ve İrem Işık yaşamını yitirdi, Elif Işık ise yaralandı. Elif Işık, çağırılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenleri cenazeleri ise otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: DHA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobil, 'U' dönüşü yapan TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.