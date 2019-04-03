Konya'da Otomobil Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
40 dakika önce
Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin çarptığı kadın öldü, eşi yaralandı.
Konya
'nın Karapınar
ilçesinde otomobilin çarptığı kadın öldü, eşi yaralandı.
O.Ç'nin kullandığı 42 JH 715 plakalı otomobil Türüdiye Mahallesi Acemoğlu Sokak'ta kaldırımda yürüyen Fikriye Şahin (65) ve Halil Şahin
'e (67) çarptı.
Kazada, Fikriye Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Halil Şahin ise Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:58 Kaynak: AA
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