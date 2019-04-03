Son Dakika Haberleri: Konya'da Otomobil Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'da Otomobil Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

40 dakika önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin çarptığı kadın öldü, eşi yaralandı.

Konya'da Otomobil Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin çarptığı kadın öldü, eşi yaralandı.

O.Ç'nin kullandığı 42 JH 715 plakalı otomobil Türüdiye Mahallesi Acemoğlu Sokak'ta kaldırımda yürüyen Fikriye Şahin (65) ve Halil Şahin'e (67) çarptı.

Kazada, Fikriye Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Halil Şahin ise Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:58 Kaynak: AA

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