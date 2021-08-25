Otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Yıldırım, yayalar Nazlı ve Ezel Tosun ile Elif Durmaz yaralandı.

KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir otomobilin çarptığı 3 yaya ile araç sürücüsü yaralandı.

Konya 'da otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı

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