Otomobilde eroin ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika

Otomobilde eroin ele geçirildi: 4 gözaltı

KONYA - Konya ve Akşehir ilçe polisinin ortak yaptığı operasyonla Akşehir'e uyuşturucu getireceği öğrenilen iki otomobil yakalandı. Otomobillerdeki 4 kişi gözaltına alınırken, araçlarda yapılan aramada paketler halinde toplam bin 312 gram eroin ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin müşterek yaptığı çalışmalar kapsamında iki otomobil ile Antalya'dan Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine Isparta yolu Engilli Mahallesi yol kavşağında gerekli tertibat alınarak her iki araç da durduruldu. Araçlarda bulunan K.G. ile Ş.Y. gözaltına alındı. Alınan arama kararı ile yapılan aramada iki parça halinde bin 312 gram eroin ele geçirildi. 4 şüpheli de ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.