Konya'da Otomobilde Tartışma: Eşini Tabancayla Vurarak Öldürdü - Son Dakika

Konya'da Otomobilde Tartışma: Eşini Tabancayla Vurarak Öldürdü

Konya\'da Otomobilde Tartışma: Eşini Tabancayla Vurarak Öldürdü
Son Güncelleme: 02.09.2023 15:56

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde Hüseyin Akbulut, otomobilde tartıştığı eşi Zeliha Akbulut'u tabancayla vurarak öldürdü. Hüseyin Akbulut tutuklandı.

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde Hüseyin Akbulut (33), otomobilde tartıştığı eşi Zeliha Akbulut'u (26), tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Hüseyin Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Cihanbeyli ilçesi kırsal İnsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Akbulut ile eşi 3 çocuk annesi Zeliha Akbulut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında tabancasını çeken Hüseyin Akbulut, eşine ateş etti. Yaralanan eşini araçtan indiren Hüseyin Akbulut, sağlık ekiplerine haber verip, bölgeden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Zeliha Akbulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bir süre sonra Hüseyin Akbulut, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zeliha Akbulut ise memleketi Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Cihanbeyli, İnsuyu, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Otomobilde Tartışma: Eşini Tabancayla Vurarak Öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da Otomobilde Tartışma: Eşini Tabancayla Vurarak Öldürdü - Son Dakika
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