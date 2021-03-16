Konya'da otomobilin bagajında 750 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Ekipler, Karatay ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği Alex ile arama yaptı.??????? Alex'in, otomobilin bagajında tepki vermesi üzerine, döşemelerin altına gizlenmiş 750 gram esrar bulundu.

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