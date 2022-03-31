Konya'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaraladı

31.03.2022 12:59
Konya'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaraladı

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişi, otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişi, otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kulu ilçesi Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Duho K. (44), Şayhide H. (33) ve Amine A.'ya (2), Osman G. idaresindeki 06 JNJ 59 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sonrası araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

YORUMLAR
500

Hastane, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Magandalığa "heves" dediler: Rastgele ateş açıp gözaltına alınlar kendilerini "hevesimize karışmayın" diye savundu
13:00 Will Smith'in sahnede tokat attığı Chris Rock ilk kez konuştu: Olayı sindirmeye çalışıyorum
12:57 Telsiz konuşmaları ortaya çıkardı: Rus askerleri 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiklerini anlattı
12:54 Türkiye Ukrayna'ya garantör olursa silah, ordu ya da mali destek vermek zorunda!
12:53 İşte Türkiye'nin en ucuz Ramazan pidesi! Vatandaşa 1 TL'den satılıyor
12:47 Son Dakika: Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Zorbay Küçük oldu
12:43 Vali Yerlikaya İstanbul'da beklenen 9 büyük afet riskini açıkladı: Dua ederek bekleyemeyiz
12:40 Faruk Çelik, görevden alınmasının ardından ilk kez konuştu: Payitaht dizisindeki sahneye kırgınım
12:25 Hakan Ural, İklim Elçisi seçilen Beren Saat'in sözlerine tepki gösterdi: Hiç bu toplara girme altında kalırsın
12:20 Şili'de iklim değişikliği mumyaları mezarlarından çıkarttı! Arkeologlar, cesetleri yer altında tutmak için çabalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 13:11:09. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement