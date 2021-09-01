Konya'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika

Serra'nın ailesi ve yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu cenaze törenine, haberi duyan ilçe halkı da katıldı.

Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi

Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu