Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk ağır yaralandı.
H.E. idaresindeki 06 BOP 956 plakalı otomobil, Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Meryem Elcuma'ya (7) çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Otomobil sürücüsü H.E. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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