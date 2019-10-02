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Konya'da otomobilin çarptığı vatandaş kurtarılamadı

42 dakika önce

Konya'da otomobilin çarptığı vatandaş kurtarılamadıKONYA - Konya'da yoldan karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'da otomobilin çarptığı vatandaş kurtarılamadı

KONYA - Konya'da yoldan karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacışaban Mahallesi Yeni Meram Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram'dan merkez istikametine seyir halinde olan M.Ş. idaresindeki 42 SH 739 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki Murat Çınardalı'ya çarptı. Kazada, Murat Çınardalı ağır yaralandı. Yaralı Çınardalı, sürücü M.Ş'nin ihbarı üzerine ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Murat Çınardalı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'da otomobilin çarptığı vatandaş kurtarılamadı

Meram, Konya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:33 Kaynak: İHA
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