Konya'da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Selam Sokakta kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı plakası alınamayan otomobil Erol K.'ye (35) çarptıktan sonra kaçtı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Erol K., çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri, kaçan sürücünün kimliği belirlemek için çalışma başlattı. - KONYA

Konya 'nın Kulu ilçesinde plakası alınamayan otomobilin 35 yaşındaki bir adama çarptıktan sonra kaçarken, yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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