Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

F.S. idaresindeki 06 BC 0871 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu Dinek Mahallesi yakınlarında dün gece saatlerinde yolda yürüyen Ahmet Kocamış'a (57) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tarlaya savrulan Kocamış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kocamış, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ankara, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:08 Kaynak: AA

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