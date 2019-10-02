Son Dakika Haberleri: Konya'da otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
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Konya'da otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı

38 dakika önce

Konya'da yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'da otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı, System.String[]

Konya'da yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacışaban Mahallesi Yeni Meram Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram'dan merkez istikametine seyir halinde olan M.Ş. (20) idaresindeki 42 SH 739 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki Murat Çınardalı'ya çarptı. Kazada, Murat Çınardalı ağır yaralandı. Yaralı Çınardalı, sürücü M.Ş.'nin ihbarı üzerine ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Murat Çınardalı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KONYA

Meram, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:36 Kaynak: İHA
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