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Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

55 dakika önce

Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]

Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Mehmet Şahin idaresindeki 42SH739 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Çınardalı'na (69) çarptı.

Ağır yaralanan Çınardalı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çınardalı, buradaki müdehaleye rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Şahin, Meram, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:24 Kaynak: AA
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