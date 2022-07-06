Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

06.07.2022 00:44
Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kerim E. (20) idaresindeki 42 ALP 004 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolunun 118'inci kilometresinde, yoldan çıkarak refüje devrildi.

İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkartılan sürücü Kerim E. ile araçtaki Mert Erdal (16), Hüseyin Şahin (17) ve Mikail Çelik (17), ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralılardan Hüseyin Şahin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Konya'da saman yangını Konya'da saman yangını Son Dakika | Ankara'da parke imalathanesinde çıkan yangın 3 dükkana sıçradı Son Dakika | Ankara'da parke imalathanesinde çıkan yangın 3 dükkana sıçradı
Kaynak: AA

Hüseyin Şahin, İtfaiye, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:35 Hakkari'den acı haber geldi! Trafik kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu
00:28 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları iki ülke arasındaki gerilimi arttıracak: Tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz
00:02 Mersin'de cinnet geçiren adam, boşanma aşamasındaki eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti
23:40 İngiltere peş peşe gelen iki istifayla sarsıldı! Muhalefet, hükümet hakkında konuştu
23:32 Meteoroloji bayram haftası için uyardı: 23 ilde sağanak yağış bekleniyor
23:28 ORC son anketinin sonuçlarını paylaştı! CHP İlk sıradaki AK Parti'yi aradaki 3 puanla takip ediyor
22:55 11 aylık mücadele sona ulaştı! İngiltere'den yürümeye başlayan adam, 11 ay sonra Mekke'ye ulaştı
22:43 Kuyumcukent esnafı, otopark ücretlerini protesto etmişti! Özdağ'dan olayla ilgili tartışma yaratacak yeni iddialar geldi
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktorundan gündem olacak iddia: Cumhurbaşkanı'nın kafasında sonbaharda erken seçim var
21:15 Gözyaşları içinde boynuna sarılan kadına Meral Akşener: Çocuğu ben halledeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 00:49:08. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement