Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkartılan sürücü Kerim E. ile araçtaki Mert Erdal (16), Hüseyin Şahin (17) ve Mikail Çelik (17), ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.

İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Hüseyin Şahin, İtfaiye, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.