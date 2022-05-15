Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

15.05.2022 11:54
Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Faik Üre'nin (74) kullandığı 01 TM 812 plakalı otomobil, Çiçek Yaylası mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Otomobil sürücüsü Faik Üre, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan eşi Cemile Üre (73), gelini Heybet Üre ve torunu Cemile Üre (17) yaralandı.

Yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Faik Üre ve ailesinin kazayı, bölgede düzenlenen yağmur duasına katılmak için giderken yaptıkları öğrenildi.

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Karapınar, Otomobil, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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