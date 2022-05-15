Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Faik Üre'nin (74) kullandığı 01 TM 812 plakalı otomobil, Çiçek Yaylası mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Otomobil sürücüsü Faik Üre, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan eşi Cemile Üre (73), gelini Heybet Üre ve torunu Cemile Üre (17) yaralandı.

Yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Faik Üre ve ailesinin kazayı, bölgede düzenlenen yağmur duasına katılmak için giderken yaptıkları öğrenildi.