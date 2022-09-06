Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

06.09.2022 09:24
Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'da otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Bulut yönetimindeki 34 CEE 602 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolunun 170. kilometresinde Rasim Babadağ yönetimindeki 41 AGF 059 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kamyon kasasının altına giren otomobilin sürücüsü ve 3 kişi araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Mehmet Bulut'un kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobildeki Mahsun Bati (28), Mehmet Baştuğ ve Rıfat Baştuğ yaralandı.

Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi ile Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Mahsun Bati, Konya'ya sevk edildi.

Kamyon sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle Konya-Ankara kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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Kaynak: AA

Mehmet Bulut, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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