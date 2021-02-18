Konya'da otomobilin kapı içlerine gizlenmiş 14 kilo 625 gram eroin bulundu - Son Dakika

Bunun üzerine polis, tornavida ile söktüğü kapı içlerinde, paketlenmiş 14 kilo 625 gram eroin buldu.

Harekete geçen ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçtaki aramalar sırasında, dedektör köpeği otomobilin çamurluk kenarlarında tepki vermeye başladı.

Konya 'da bir otomobilin kapı içlerine gizlenmiş 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi.

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