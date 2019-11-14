Konya'da otomobilin LPG deposu patladı: 3 yaralı

Konya'da sanayi sitesinde bir otomobilin LPG deposunun tamir sırasında patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Eski Sanayi'de, araçlara LPG sistemi takılan bir dükkana getirilen otomobilin LPG deposu, tamir sırasında patladı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle vücutlarında birinci ve ikinci derecede yanık oluşan Mevlüt Göçer, Cevheri Yılmaz ve Rıza Arslan, ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ile Konya Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.