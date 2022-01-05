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Konya'da otomobilin LPG tankında 11 kilo 860 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da otomobilin LPG tankında 11 kilo 860 gram esrar ele geçirildi

05.01.2022 09:25
Konya'da otomobilin LPG tankında 11 kilo 860 gram esrar ele geçirildi

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin LPG tankına gizlenmiş 11 kilo 860 gram esrar ele geçirildi.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin LPG tankına gizlenmiş 11 kilo 860 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlar ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kente bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan polis, takibe aldığı aracı durdurarak hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Otomobilin bagaj kısmındaki LPG tankında, 175 parça halinde 11 kilo 860 gram esrar maddesi bulundu. Otomobildeki karı-koca gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda ise Karatay ilçesindeki iki mahallede bir miktar eroin ile uyuşturucu hap, 146 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma" suçlarından tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Konya, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da otomobilin LPG tankında 11 kilo 860 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da otomobilin LPG tankında 11 kilo 860 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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