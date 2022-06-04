Otomobilin motosiklete çarptığı an MOBESE kamerasında - Son Dakika
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Otomobilin motosiklete çarptığı an MOBESE kamerasında

04.06.2022 12:20

Konya'nın Meram ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Konya'nın Meram ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazım Karabekir-Millet Caddesi Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü Ö.Y, bir otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ö.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza anı MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Otomobilin motosiklete çarptığı an MOBESE kamerasında
Otomobilin motosiklete çarptığı an MOBESE kamerasında

YORUMLAR
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Otomobilin iş yerine girme anı kamerada Otomobilin iş yerine girme anı kamerada Lüks otomobilin takla attığı anlar kamerada Lüks otomobilin takla attığı anlar kamerada
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin motosiklete çarptığı an MOBESE kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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