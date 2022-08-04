Konya'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

04.08.2022 11:15
Konya'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'da otomobilin tıra çarptığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'da otomobilin tıra çarptığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şeref Işık idaresindeki B TC 322 yabancı plakalı otomobil, Konya- Aksaray kara yolunun 41. kilometresinde, U dönüşü yapmak isteyen Erol G. yönetimindeki 42 CSB 23 plakalı tıra arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Işık ile araçtaki Ayten ile İrem Işık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Elif Işık, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Aksaray, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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