Otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı - Son Dakika

Otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

31.10.2020 20:49

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı.

Beyşehir'de, Bahçelievler Mahallesi, Beyşehir- Isparta çevre yolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobiliyle seyir halindeki Fatihan A, yolun karşısına bisikletiyle geçmek isteyen ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Muhuttin Efe Küçükuğuz'a çarparak ağır yaralanmasına yol açmış, küçük çocuk kaldırıldığı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaza yerini terk eden sürücü, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Gözaltına alınan Fatihan A, emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla Beyşehir Adliyesine sevk edildi.

Fatihan A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
Otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
Otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
Otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
Otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
Otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Bahçelievler Mahallesi, Beyşehir, Isparta, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı - Son Dakika


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