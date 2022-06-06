Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

06.06.2022 20:50

Konya'nın Yunak ilçesinde otomobil ile çarpışan 3 tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Konya'nın Yunak ilçesinde otomobil ile çarpışan 3 tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Akşehir Caddesi'nde, O.F.A. (54) idaresindeki 26 AD 563 plakalı otomobil, Osman Akkuş'un (75) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ve sürücüsü savruldu.

Ambulansla Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırılan Akkuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü O.F.A. gözaltına alındı.

Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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