Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'nın Yunak ilçesinde otomobil ile çarpışan 3 tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Akşehir Caddesi'nde, O.F.A. (54) idaresindeki 26 AD 563 plakalı otomobil, Osman Akkuş'un (75) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ve sürücüsü savruldu.
Ambulansla Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırılan Akkuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü O.F.A. gözaltına alındı.
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