Konya'da otomobille çarptıkları kişinin cesedini su kuyusuna atan şüphelilerden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Ilgın ilçesinde, otomobille çarptıkları kişinin ölümü üzerine cesedi su kuyusuna atan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe jandarma ekiplerince, Çiğil Mahallesi'nde otomobille çarptıkları Osman Karayel'in ölümü üzerine cesedini su kuyusuna atıkları belirlenen ve gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.G. (33) ile otomobildeki M.E. (54), İ.G. (25) ve İ.M'nin (27) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan sürücü İ.G. ve kayınpederi M.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.G. (25) ile İ.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çiğil Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, Osman Karayel'den (55) haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuş ve bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin ifadelerinde, Karayel'e otomobille çarptıklarını, öldüğünü anlayınca cesedi su kuyusuna attıklarını söylemişlerdi. Ekipler, şüphelilerin gösterdiği kuyuda yaptığı çalışmada, Karayel'in cesedini bulmuştu.