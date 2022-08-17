Otomobille drifte 9 bin lira ceza - Son Dakika
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Otomobille drifte 9 bin lira ceza

17.08.2022 11:28
Otomobille drifte 9 bin lira ceza

KONYA'da, otomobille drift yapan Hurşit K.'ye (24) 9 bin 125 lira ceza uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el koyuldu.

KONYA'da, otomobille drift yapan Hurşit K.'ye (24) 9 bin 125 lira ceza uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el koyuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift görüntülerini ihbar olarak değerlendirerek harekete geçip, sürücünün Hurşit K. olduğunu tespit etti. Ekipler, ihbar eden kişinin cep telefonu kamerası görüntülerinden aracın plakasını da belirledi. Hurşit K.'ye 9 bin 125 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el koyuldu. Hurşit K., 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan emniyete götürüldü.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobille drifte 9 bin lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille drifte 9 bin lira ceza - Son Dakika
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