İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift görüntülerini ihbar olarak değerlendirerek harekete geçip, sürücünün Hurşit K. olduğunu tespit etti. Ekipler, ihbar eden kişinin cep telefonu kamerası görüntülerinden aracın plakasını da belirledi. Hurşit K.'ye 9 bin 125 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el koyuldu. Hurşit K., 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobille drifte 9 bin lira ceza - Son Dakika

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