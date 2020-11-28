Kazada yaralanan sürücüler ve minibüsteki Tarık Yıldırım, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı

Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı