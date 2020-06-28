Konya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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