Konya'da polise mukavemet eden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da polise mukavemet eden 2 kişi tutuklandı

26.08.2022 21:34
Konya'da polise mukavemet eden 2 kişi tutuklandı

Konya'da otomobille ters yöne girdikten sonra kaza yapan, alkol ve uyuşturucu etkisinde polise mukavemet gösteren 2 şüpheli tutuklandı.

Konya'da otomobille ters yöne girdikten sonra kaza yapan, alkol ve uyuşturucu etkisinde polise mukavemet gösteren 2 şüpheli tutuklandı.

Şems-i Tebrizi Mahallesi, Hatuniye Sokak'ta aşırı hızla seyreden Bektaş N. idaresindeki 42 AJN 48 plakalı otomobil, motorize ekibin "dur" ihtarına uymayarak ters yöne girdi.

Girilmez levhası bulunan sokakta ilerlemeye devam eden Bektaş N. burada bir kadın sürücünün kullandığı araca çarptı.

Şüpheli araçta yolcu olarak bulunan Murat K. de kaza sonrası otomobilden inerek kadın şoförle tartışmaya başladı. Kaza yerine gelen ekipler Murat K. ve Bektaş N'yi sakinleştirdikten sonra alkolmetre ile kontrol yapmak istedi.

Bunu kabul etmeyen zanlılar, polis ekibine mukavemette bulundu.

Her iki şahıs da etkisiz hale getirildikten sonra yapılan incelemelerde Bektaş N'nin 1.89, Murat K'nin 1.78 promil alkollü oldukları ve uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Sürücü Bektaş N'ye trafik yönünden 14 bin 091 lira idari para cezası uygulandı.

Şüpheliler, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, tehdit, hakaret, mala zarar verme ve görevli memura mukavemet" gibi suçlardan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da polise mukavemet eden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da polise mukavemet eden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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