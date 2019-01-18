Son Dakika Haberleri: Konya'da Otomobille Tırın Çarpışması

Konya'da Otomobille Tırın Çarpışması

1 saat önce

Konya'da otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Konya'da Otomobille Tırın Çarpışması, System.String[]
Konya'da otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Babasının kullandığı otomobilin tırla çarpışması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Emin Can Kılçık, tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kılçık'ın cenazesi aynı hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazada yaralanan Elif Dalkıran'ın (21) tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya- Karapınar kara yolunda, çarşamba günü, Murtaza Kılçık idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Orhan T'nin kullandığı tırla çarpışmış, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki eşi Naile, oğlu Mert ve babası Mehmet Emin Kılçık, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Sürücü Kılçık'ın ağır yaralanan oğlu Emin Can Kılçık ve baldızı Elif Dalkıran, tedavi altına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:46 Kaynak: AA

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Emin Can, Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada

Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 11:22:56. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Otomobille Tırın Çarpışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]