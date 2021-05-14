Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KONYA

Kaza, Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi Karaman Çevre Yolu üzeri, Fidanlık Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.D. idaresindeki 42 AAG 787 plakalı Peugeot marka otomobil, kavşakta A.B. yönetimindeki 42 NL 603 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden A.B. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya 'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

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