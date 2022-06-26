Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

26.06.2022 13:12
Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli İlçesi Yazlık Mahallesi Baraj Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkay E. (40) idaresindeki 61 KM 647 plakalı otomobil, Turan E. (24 ) idaresindeki 42 AJR 141 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücülerinden İlkay E., olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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