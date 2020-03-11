Konya'da otomobiller çarpıştı: 2'si Uzman Onbaşı 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da otomobiller çarpıştı: 2'si Uzman Onbaşı 3 ölü - Son Dakika

Konya'da otomobiller çarpıştı: 2'si Uzman Onbaşı 3 ölü

11 dakika önce

Konya'da otomobiller çarpıştı: 2'si Uzman Onbaşı 3 ölüKONYA'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si Uzman Onbaşı 3 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da otomobiller çarpıştı: 2'si Uzman Onbaşı 3 ölü

KONYA'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si Uzman Onbaşı 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolu Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Uzman Onbaşı Ali Genç (21) yönetimindeki 46 VM 298 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Reyhan Uçar'ın (50) kullandığı 42 AFJ 888 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken sürücü Reyhan Uçar ile diğer otomobilin sürücüsü Uzman Onbaşı Ali Genç ile araçtaki meslektaşı Uzman Onbaşı Mücahit Öktem (26) yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da otomobiller çarpıştı: 2'si Uzman Onbaşı 3 ölü

Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:54 Kaynak: DHA
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