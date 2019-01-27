Son Dakika Haberleri: Konya'da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Konya'da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Atakent Mahallesi Asude Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal B. idaresindeki 42 EKB 63 plakalı otomobil, Ebubekir Y. yönetimindeki 42 V 6563 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 42 EKB 63 plakalı otomobil savrularak kaldırımdaki ağaca daha sonra park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:40 Kaynak: İHA

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