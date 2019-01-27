Konya'da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı
1 saat önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Konya
'nın Ereğli
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Atakent Mahallesi
Asude Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal B. idaresindeki 42 EKB 63 plakalı otomobil, Ebubekir Y. yönetimindeki 42 V 6563 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 42 EKB 63 plakalı otomobil savrularak kaldırımdaki ağaca daha sonra park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:40 Kaynak: İHA
Ortağı Olan Kayınbiraderini Defalarca Bıçaklayan Saldırgan, Kendini Görüntüleyen Gazetecilere "Öldü mü?" Diye Sordu
Yaptıkları 'Kedi Tuvaleti' İçin Patent Başvurusu Yaptı
Nejc Skubic 3 Yıl Daha Konyaspor'da
68 Yaşındaki Talihsiz Adamın, Öldürülme Anı Kamerada!