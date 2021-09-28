Konya'da oyuncak ayı içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 125,2 gram metamfetamin ile bir miktar sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik merkez Karatay ve Meram ilçelerindeki 2 eve baskın düzenledi.

Ekipler adreslerden birinde yaptığı aramada, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 125,2 gram metamfetamin ile 27 sentetik ecza hap buldu.

Adreslerde gözaltına alınan Suriye uyruklu M.S, L.C. ve A.R. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.